Diplomazie in piena attività per concretizzare summit Trump-Kim -3

Roma, 17 mar. - La Corea del Nord, dal canto suo, non ha ancora confermato il summit. Si pensava che il ministro Ri potesse farlo ieri, quando ha incontrato il premier svedese Stefan Lofven e la ministra degli Esteri Margot Wallstroem. Ma al momento non c'è stato e i funzionari svedesi hano dichiarato che la visita del ministro è stata estesa a oggi. Dopo la cena con il ministro nordcoreano, Wallstroem ha detto: "E' stata un'atmosfera buona e costruttiva. Vedremo cosa accadrà". Ri, dal canto suo, non ha rilasciato commenti. Un alto funzionario dell'amministrazione Usa, dal canto suo, ha precisato che "nessun membro dello staff del governo statunitense sta incontrando i nordcoreani in Svezia".

Ieri c'è stata anche una telefonata tra il primo ministro giapponese Shinzo Abe, che appare il più scettico rispetto al disgelo con Pyongyang, e Moon per discutere di Corea del Nord. Secondo la televisione nipponica TBS, Abe ha detto al presidente sudcoreano che la Corea del Nord non solo deve sospendere i suoi test nucleari e missilistici, ma anche accettare le ispezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea).

Il ministro degli Esteri giapponese Kono, dal canto suo, ha chiesto al vicepresidente Usa Mike Pence di assicurare che sarà posta, nell'eventuale summit Kim-Trump, anche la questione dei cittadini giapponesi rapiti da spie nordcoreane negli anni '70 e '80, ha spiegato l'agenzia di stampa Kyodo. Si tratta di una vicenda cruciale per Tokyo, con Abe che ha già spinto Trump a parlarne all'Onu e durante la sua visita in Giappone.