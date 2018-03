Diplomazie in piena attività per concretizzare summit Trump-Kim -2

Roma, 17 mar. - Da Washington, invece, è partita una telefonata di Trump al presidente sudcoreano Moon Jae-in, l'uomo che ha avviato la fase di distensione che potrebbe portare allo storico vertice. Nello stesso tempo, i ministri degli esteri della Corea del Sud, Kang Kyung-wha, e del Giappone, Taro Kono, erano a Washington per colloqui. Tuttavia questo appuntamento trilaterale è stato messo in ombra dal fatto che il Dipartimento di Stato Usa è stato decapitato brutalmente da Trump, che ha licenziato via Twitter Rex Tillerson.

"Io penso che possiamo essere cautamente ottimisti che i colloqui vi siano e rappresentino una svolta per una soluzione pacifica della questione nucleare nordcoreana", ha commentato Kang alla rete pubblica americana PBS. Tuttavia la telefonata di Trump ha suscitato qualche scetticismo su come procederà il dialogo. La Casa bianca ha ribadito la sua fiducia nella strategia della massima pressione militare e delle sanzioni contro il regime di Kim. Secondo la presidenza americana, Trump e Moon hanno "concordato che azioni concrete, non parole, permetteranno una permanente denuclearizzazione della Penisola coreana". Cionondimento, Trump ha "ribadito la sua intenzione d'incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un entro la fine di maggio". Infine, i due leader hanno espresso "cauto ottimismo sui recenti sviluppi e hano sottolineato che un futuro più luminoso è disponibile per la Corea del Nord, se sceglie la strada giusta". (Segue)