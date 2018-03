Diplomazie in piena attività per concretizzare summit Trump-Kim

Roma, 17 mar. - Le diplomazie sono in rapido movimento per cercare di creare le condizioni affinché il proposto summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un a maggio diventi una realtà. Al momento, con la Corea del Nord che ancora non dà conferme ufficiali, non ci sono svolte, ma segnali sì.

La visita del ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong Ho avrebbe dovuto terminare ieri la sua visita in Svezia, ma la sua presenza è stata prolungata. Stoccolma cura in Corea del Nord anche gli interessi degli Usa , visto che Washington non intrattiene rapporti diplmatici con Pyongyang. (Segue)