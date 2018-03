Speranza (LeU): con il nuovo Pd riportiamo la sinistra al governo

Roma, 17 mar. - "Se il Pd apre una fase nuova, allora dialogo aperto. Parliamoci". Lo dice Roberto Speranza, di Liberi e Uguali, che in una intervista a Repubblica, spiega: "L'obiettivo è creare un fronte progressista perchè la sinistra torni a vincere. E Leu deve andare avanti, non tornare indietro".

"Noi di Leu - prosegue Speranza - lavoriamo per costruire un soggetto politico autonomo. Ma non pensiamo di poter essere autosufficienti. Per me l'obiettivo è quello di creare in Italia un nuovo fronte progressista, che sia il più largo possibile, in grado di riaprire una prospettiva di governo alla sinistra italiana". Alla domanda se pensa che il reggente Martina possa spostare il Pd a sinistra, Speranza risponde: "Martina ha condiviso le scelte decisive del Pd degli ultimi anni. E' stato eletto vicesegretario sulla linea di Renzi, su una linea sbagliata quindi, che ha portato al risultato del 4 di marzo. Se il Pd ora cambia ne sono contento e, del resto, il Lazio di Nicola Zingaretti è un esempio positivo di come per noi conti la sostanza politica".