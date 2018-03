Giorgetti: alleanza Lega-M5s? Extrema ratio prima di disperarsi

Roma, 17 mar. - "Allearsi con i 5 Stelle per la legge elettorale? Sarebbe l'extrema ratio prima di disperarsi". Lo spiega il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista al Corriere della Sera. "II centrodestra andrà al governo. Con la perseveranza e la pazienza arriveremo a quello per cui gli italiani ci hanno dato al voto", ha assicurato.

"Noi - dice - non vogliamo affatto eleggere i presidenti solo tra 5 Stelle e Lega. E credo che non sia nemmeno l'auspicio dei 5 Stelle. Per questo servirà ancora tempo: per arrivare a soluzioni piu larghe". Quanto ai timori di Fi su un "inciucio", Giorgetti ribatte: "Noi con Forza Italia e Fratelli d'Italia siamo un gruppo. E magari, come nel ciclismo, tiriamo il gruppo e chi tira arriva piu sfiatato. Però, mentre io e lei parliamo, si è chiusa l'intesa per la candidatura di Renzo Tondo alla presidenza del Friuli-Venezia Giulia. Credo sia una buona conferma della nostra lealtà e coerenza. A cui sacrifichiamo anche l'amore per la sua terra di Massimiliano Fedriga, uno dei nostri uomini migliori".

Giorgia Meloni si è candidata alla guida della Camera, potrebbe essere lei la prescelta? "Tutte le candidature sono legittime. Ma al momento parlarne è prematuro".

E una sua eventuale candidatura per la presidenza di Montecitorio? "Io - risponde Giorgetti - sono finito nel toto presidenti. Ma nell'ottica di una Camera che va al centrodestra e una ai 5 Stelle, dovranno essere definiti nomi che siano di garanzia e dal profilo adatto. Ripeto: dopo questo primo giro, ci sarà un confronto nel centrodestra per valutare la risposta comune". "Nel weekend - spiega il numero due della Lega - ciascuno farà i compiti a casa propria, da cui verranno appunto i nomi capaci di interpretare nel modo più coerente il momento politico. Non credo in novità vere prima di giovedì, ma io spero che finisca tutto venerdì alla prima votazione, sia alla Camera che al Senato. In un voto a scrutinio segreto le variabili sono tante, ma riuscire al primo colpo significherebbe che i partiti hanno trovato il modo per avviare un processo che altrimenti rischia di intorbidirsi".