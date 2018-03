Russia convoca per la seconda volta ambasciatore britannico

Roma, 17 mar. - La Russia ha convocato oggi l'ambasciatore britannico a Mosca Laurie Bristow per la seconda volta in questa settimana, dopo la dura polemica tra Mosca e Londra sul sospetto avvelenamento al gas nervino di un ex agente doppia avvenuto in Gran Bretagna.

"L'ambasciatore britannico sarà convocato oggi al ministero degli Esteri russo", ha riferito l'agenzia di stampa Tass, citando lo stesso ministero. Bristow era già stata convocata martedì.

Dopo l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia a Slisbury il 4 marzo, vi sono anche sospetti sulla morte di un altro rifugiato russo, l'uomo d'affari Nikolai Glushkov, su cui è stata aperta un'inchiesta.