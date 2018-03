Afghanistan, attacco suicida a Kabul: almeno due morti

Roma, 17 mar. - Un attacco suicida a Kabul ha provocato oggi almeno due morti e ha ferito diversi altri civili. L'ha annunciatio un funzionario afgano.

I talebani hanno rivendicato l'attentato, in un momento in cui il gruppo e sotto crescente pressione per accogliere l'offerta di negoziati di pace con il governo.

L'attacco è è avvenuto in un momento in cui la gente si reca al lavoro. Secondo il portavoce del ministero dell'Interno Nasrat Tahimi, obiettivo dell'attacco era la compagnia di sicurezza G4S, ma il suicida "si è fatto esplodere prima di raggiungere l'obiettivo".