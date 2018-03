Inwit, fondi depositano liste per Cda e collegio sindacale

Roma, 16 mar. - Il coordinatore del Comitato dei gestori dei fondi, titolari di oltre l'1,8% del capitale di Inwit, Simone Chelini, comunica che sono state depositate le liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

I fondi sottoscrittori delle liste sono Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Investimenti SGR, Interfund Sicav, Legal&General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi e Ubi Pramerica SGR.

La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da Laura Cavatorta, Secondina Giulia Ravera, Massimo Inguscio.

La lista presentata per il collegio sindacale è composta per la carica di Sindaco effettivo da Stefano Sarubbi e per quella di Sindaco supplente da Roberto Cassader.