Ragazza egiziana picchiata e uccisa, Londra promette giustizia

Londra, 16 mar. - La morte di una ragazza egiziana in Inghilterra, uccisa dalle percosse e violenze da parte di una gang di ragazze, ha suscitato grande emozione in Egitto, obbligando il capo della diplomazia britannica a reagire per placare gli animi.

"Profondamente rattristato dalla morte nel Regno Unito della cittadina egiziana Mariam Moustafa. Le mie condoglianze ai familiari di Mariam", ha scritto Boris Johnson su Twitter. "Ho assicurato al ministro degli Esteri egiziano Shoukry che la polizia di Nottinghamshire (contea del centro dell'Inghilterra) indaga sulla vicenda".

Appena diciottenne, Mariam Moustafa è deceduta a seguito delle ferite riportate durante un'aggressione avvenuta nella notte del 20 febbraio a Nottingham da parte di una gang di sole ragazze. Un video amatoriale mostra la ragazza seduta in autobus che viene aggredita e picchiata da diverse persone.

Il consolato d'Egitto nel Regno Unito ha chiesto che i responsabili dell'attacco "vengano portati al più presto davanti alla giustizia". (fonte afp)