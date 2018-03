Roma, 16 mar. - I Tg non possono fare da "megafono" alle "bufale" M5s sulle presidenze della Camera. Lo dice il deputato Pd Michele Anzaldi in un tweet. "I Tg, a partire da quelli Rai, non possono fare da megafono all'ennesima bufala M5s: la presidenza Camera non c'entra nulla con eventuali delibere su vitalizi, che si decidono con la maggioranza dei voti. La capogruppo Grillo diffonde fake-news. Vogliono la poltrona? Abbiano coraggio di ammetterlo".