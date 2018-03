Usa: la 'talpa' alla Casa Bianca è forse lo stesso Trump

New York, 16 mar. - Potrebbe essere Donald Trump la 'talpa' dentro la Casa Bianca. A spiegare la fonte possibile della fuga di notizie sui giri di poltrone allo studio nell'amministrazione Usa è stato John Kelly, il capo di gabinetto della Casa Bianca, indicato tra coloro che potrebbero essere protagonisti di una nuova epurazione.

Parlando con alcuni giornalisti off-the-record, Kelly ha spiegato che probabilmente il presidente americano è solito parlare di cambiamenti nella composizione della squadra di governo con persone esterne alla Casa Bianca che poi finiscono per parlare - e spifferare - quanto appreso con la stampa. Da qui nascerebbe il susseguirsi di indiscrezioni su chi potrebbe essere cacciato e chi potrebbe arrivare al suo posto.

E' il sito Axios a riferire quanto detto da Kelly. Axios ha tenuto a precisare di non essere stato invitato all'incontro con il capo di gabinetto e dunque di non essere tenuto a rispettare l'off-the-record. Il sito sostiene di avere appreso il contenuto del meeting da tre fonti che hanno parafrasato la discussione. In essa Kelly stava cercando di spiegare che non essendo sempre presente alle conversazioni telefoniche di Trump, non può sapere cosa in esse venga detto.

Sempre oggi il Wall Street Journal ha scritto che tra Trump e Kelly è stata raggiunta una "tregua" e che il presidente ieri, dopo un incontro con il suo capo di gabinetto, ha detto che Kelly stesso è "al 100% al sicuro". Pare che all'ex generale non sia piaciuto il siluramento del segretario di Stato, Rex Tillerson. Kelly ha poi confermato la linea della Casa Bianca, secondo cui non ci sono piani per sostituire H.R. McMaster, il consigliere per la Sicurezza nazionale che secondo il Washington Post potrebbe essere cacciato presto.