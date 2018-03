Moro, Gasparri: servizio Tg1 alimenta letture ridicole su strage

Roma, 16 mar. - "Ho assistito all`anteprima del docu-film Rai prodotto a quarant`anni dalla strage di via Fani e realizzato da Ezio Mauro. Ne ho apprezzato la serietà e l`adesione ai fatti senza alcuna indulgenza a dietrologie e farneticazioni che spesso hanno cercato di diluire le chiare responsabilità dei terroristi comunisti delle Brigate rosse. Ed è proprio per questo che ho visto con sorpresa che in uno dei servizi, nell`edizione del tg Rai delle 20, dedicati alla strage di via Fani e al rapimento Moro sono state sintetizzate in pochi attimi una serie di leggende risibili, alimentando una lettura dei fatti ridicola e non adeguata alla serietà e alla autorevolezza della principale testata televisiva italiana. Il servizio deve essere sfuggito alle dovute verifiche redazionali". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.