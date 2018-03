Lega, Fedriga generoso verso Fvg, ok a candidatura Tondo

Roma, 16 mar. - "Ringraziando Massimiliano Fedriga per la sua disponibilità a candidarsi alla guida della sua Regione, gesto di generosità che ha avuto il merito di ricompattare un centrodestra che fino ad oggi non aveva trovato una posizione comune, sosteniamo la candidatura del già governatore Renzo Tondo per liberare finalmente questa splendida regione dal malgoverno del Pd e dell'accoppiata Serracchiani-Bolzonello". E' quanto si legge in una nota della Lega in merito alle elezioni in Friuli Venezia Giulia.

Lunedi 19 marzo Matteo Salvini - si sottolinea - sarà a Udine per ringraziare gli elettori dello straordinario risultato del 4 marzo che ha visto la Lega primo partito con il 26% dei voti e per lanciare la campagna elettorale del Friuli Venezia Giulia per il rinnovo del governo regionale il 29 aprile.