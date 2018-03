Goldman Sachs: bonus a donne il 40% inferiori di quelli a... -2

New York, 16 mar. - Stando alla divisione internazionale di Goldman, "è cruciale reclutare e mantenere un gruppo variegato di persone che portino nella nostra organizzazione una vasta gamma di esperienze, competenze e prospettive". Il gruppo ha ammesso che "sebbene siano stati fatti progressi, bisogna fare di più".

Va detto che in un'altra divisione britannica di Goldman, chiamata GSUL e che dà lavoro a 1.600 persone, le differenze nei pagamenti sono state più contenute. In termini di bonus, in media le donne hanno portato a casa il 23,08% in meno degli uomini. In termini di salari orari, il gentil sesso ha guadagnato il 16,54% in meno.

Separatemente, il Tesoro britannico ha annunciato che Goldman Sachs e Ubs compaiono tra le 45 nuove aziende che hanno deciso di aderire alla "Women in Finance Charter", un'iniziativa del governo per promuovere l'aumento delle donne nel top management del settore finanziaio del Regno Unito. JP Morgan è l'unica grande banca a non averlo ancora fatto nonostante le critiche ricevute da parlamentari Gb.