Goldman Sachs: bonus a donne il 40% inferiori di quelli a uomini

New York, 16 mar. - Il 40% di meno. E' questa la differenza tra i bonus ricevuti dalle donne alle dipendenze di Goldman Sachs International (GSI) rispetto ai loro colleghi maschi. E' stata la divisione internazionale della banca americana a comunicarla, nel rispetto delle leggi del Regno Unito dove quella divisione dà lavoro a circa 7.400 persone. Che siano investment banker e trader, nell'anno terminato nell'aprile 2017 le donne hanno portato a casa salari orari in media inferiori del 26% rispetto a quello degli uomini. Si tratta di differenze simili a quelle registrate in altri gruppi come Barclays e Ubs, a loro volta chiamate a rispettare regole pensate per portare trasparenza.

GSI ha spiegato che il risultato "riflette la situazione attuale in cui ci sono più uomini che donne in ruoli di alto livello". I numeri "dimostrano che abbiamo una porzione più alta di donne rispetto agli uomini in ruoli più junior e un numero maggiore di uomini rispetto alle donne in ruoli senior e di management" ha aggiunto GSI. (Segue)