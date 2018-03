Caso Skripal, Varsavia e Berlino per reazione comune da parte Ue

Varsavia, 16 mar. - La Polonia e la Germania si sono pronunciate a favore di una presa di posizione comune da parte dell'Ue di fronte al caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa, Sergey Skripal sul suolo britannico. Lo hanno dichiarato oggi da Varsavia i ministri degli Affari esteri dei due Paesi.

"La Polonia si pronuncia per una reazione forte a questo attacco senza precedenti. Pensiamo che le violazioni del diritto internazionale debbano essere stigmatizzate e sanzionate dalla comunita internazionale", ha dichiarato il capo della diplomazia polacca Jacek Czaputowicz durante una conferenza stampa con il suo collega tedesco, il neoministro degli Esteri Heiko Maas.

"Crediamo che tutto ciò non possa restare senza conseguenza, bisogna chiarire. Le informazioni di cui disponiamo attualmente vanno in una direzione ma questo non è stato ancora accertato", ha detto Maas. "Sarebbe bene avere una posizione comune europea", ha aggiunto il ministro socialdemocratico tedesco nel corso della sua prima visita in Polonia. (fonte afp)