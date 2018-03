Martina: assegno universale figli prima proposta Pd in Parlamento

Roma, 16 mar. - La prima proposta che il Partito democratico presenterà in Parlamento sarà quella per "l'assegno universale per le famiglie con figli". Lo ha spiegato Maurizio Martina al Tg3. "Partiamo da qui e da una scelta necessaria a sostegno delle famiglie italiane. Si tratta di un provvedimento sostenibile sul piano economico e giusto sul piano sociale. ll Pd deve ripartire da queste proposte e dai territori, nella consapevolezza che dobbiamo tornare ad essere umili e audaci, e ascoltare il disagio. La nuova legislatura deve partire da scelte come queste".