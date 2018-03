Federmanager, premia i 10 migliori giovani leader d'azienda -2

Roma, 16 mar. - Un premio speciale è stato assegnato al primo classificato, Cristiano Venturini, che ha ritirato un biglietto per lo study tour in Silicon Valley che Federmanager Academy organizzerà a giugno 2018: una settimana di full immersion con lezioni di docenti delle università più prestigiose e visite alle aziende più innovative al mondo.

"Con questo premio vogliamo supportare i giovani manager che scelgono di lavorare in questo Paese e che sono testimonianza diretta del talento, della creatività e del saper fare italiani", ha dichiarato il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla. "Questi ragazzi sono la principale leva per attrarre investimenti e capitali dall`estero e noi abbiamo il compito di valorizzarli".

Sottolineando il merito dei 10 premiati, la presidente di Umana Spa, Raffaella Caprioglio, ha chiarito che "le competenze tecniche non bastano più da sole. Devono essere innestate su una solida capacità di relazionarsi con gli altri, di lavorare in squadra, di gestire un team, di comunicare. Comporre gli elementi di questo puzzle è la chiave del successo per un manager e per l`impresa".

I 10 giovani manager parteciperanno ai 3 tavoli di lavoro che si terranno nella giornata di domani per approfondire i temi scelti dal Gruppo Giovani di Federmanager come centrali nel prossimo futuro: going global, valorizzazione delle competenze e promozione dei talenti, digital transformation.