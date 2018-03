Federmanager, premia i 10 migliori giovani leader d'azienda

Roma, 16 mar. - Sono 10 i migliori leader d`azienda selezionati tra più di 1.600 profili di manager under 44 iscritti a Federmanager. Il "Premio Giovane Manager 2017" è stato consegnato oggi nell`ambito del Meeting nazionale dei Giovani di Federmanager a Venezia dedicato al tema "ITALI", acronimo per "Innovative and Technologically Advanced Leadership for Italy", realizzato in partnership con Umana Spa e l`associazione 4.Manager.

I 10 leader d`azienda che hanno affrontato con successo il percorso di valutazione di titoli di studio, carriera, esperienze internazionali, che Federmanager ha promosso con la collaborazione degli head hunters di Hays Italia sono : Alessandra Bruni, 39 anni, presidente del Fondo di assistenza sanitaria integrativa del Gruppo Fintecna e Atlantia; Riccardo Bui, 36 anni, direttore operativo di Humanitas; Fabrizio Favara, 43 anni, direttore centrale strategie, pianificazione, controllo e sostenibilità di Ferrovie dello Stato Spa; Sara Regina Hassett, 40 anni, global director per la comunicazione interna e cultura aziendale di BHGE; Maria Cristina Lomanto, 44 anni, general manager presso Miu Miu Paris; Saverio Lopes, 43 anni, direttore risorse umane di AMA Spa; Jacopo Palermo, 41 anni, Amministratore delegato di Impresa Percassi; Giacomo Francesco Speretta, 39 anni, sales manager di Leonardo Spa; Giulio Tirelli, 38 anni, direttore Marine engineering presso Wartsila Italia; Cristiano Venturini, 35 anni, CFO di Fimag spa.(Segue)