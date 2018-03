Lega: crisi Askanews risolvibile ma con volontà editore e governo

Roma, 16 mar. - Si è svolto questa mattina un incontro fra una delegazione parlamentare della Lega guidata dal presidente uscente dei senatori Gianmarco Centinaio e il comitato di redazione dell'agenzia di stampa Askanews. Il Cdr ha aggiornato la Lega sugli sviluppi della dura vertenza per scongiurare la cassa integrazione al 70% richiesta unilateralmente dall'editore Luigi Abete - su cui il Governo è chiamato a decidere martedì 20 marzo - con 58 esuberi dichiarati dall'azienda, da settembre priva della convenzione con il Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio. Una vertenza che aveva visto nei giorni scorsi Matteo Salvini esprimere personalmente e pubblicamente solidarietà ai giornalisti di Askanews.

"Siamo davanti a una crisi - ha dichiarato il presidente dei senatori leghisti Centinaio al termine dell'incontro - tutt'altro che irrisolvibile. Basterebbe che il Governo e l'editore Luigi Abete, presidente di Bnl-Paribas e protagonista dell'imprenditoria italiana degli ultimi vent'anni, facessero quanto di loro competenza per garantire la sopravvivenza e il futuro di una delle più importanti e autorevoli fonti di informazione primaria del nostro Paese. Come fatto finora dai giornalisti, che hanno investito in questi ultimi 4 anni oltre 4 milioni dei loro stipendi, fra accordi aziendali di solidarietà e di cassa integrazione. Demolire un'agenzia di stampa così presente nel confronto pubblico di tutti i giorni è un delitto che Abete e Governo possono ampiamente non commettere. L'auspicio della Lega è che Governo ed editore dimostrino nei fatti nelle prossime ore di volerlo fare. L'impegno è fare quanto possibile per favorirlo".