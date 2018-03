Pubblicate liste Ue di prodotti da colpire contro dazi Usa -2

Bruxelles, 16 mar. - Se non se ne fa nulla e partono i dazi contro l'acciaio europeo, partiranno anche le misure di "riequilibrio" sulle importazioni dei prodotti della prima lista, che valgono 2,8 miliardi di euro. Questa cifra corrisponde al valore dell'export negli Usa di prodotti europei di acciaio di due categorie, i laminati piatti e lunghi. Sono due categorie che non hanno visto alcun aumento delle importazioni sul mercato americano negli anni recenti.

Oltre a contestare il pretesto di fondo della sicurezza nazionale, invocato da Trump, l'Ue considera del tutto ingiustificato, più nel dettaglio, il tentativo di limitare negli Usa importazioni che non hanno subito sostanziali aumenti recenti. Gli europei, in altre parole, sono sicuri che le proprie misure di riequilibrio saranno compatibili con le regole della Wto, proprio perché sono calibrate solo sui dazi certamente immotivati, perché applicati a importazioni rimaste stabili.

Per ora, invece, non saranno prese misure di riequilibrio né per le altre categorie di prodotti di acciaio colpite dai dazi americani, per le quali l'esportazione verso gli Usa (che vale oggi 2,5 miliardi di euro) qualche aumento lo ha registrato, né per quanto riguarda l'alluminio, il cui export verso il mercato americano (che vale 1,1 miliardi di euro) ha subito negli anni recenti una chiara impennata.

Nel frattempo, l'Ue monitorerà l'eventuale arrivo sul mercato europeo dei prodotti di acciaio e alluminio di paesi terzi "dirottati" dai dazi americani. Se vi sarà un impatto significativo sul mercato europeo, a causa di questo "dirottamento", l'Ue deciderà ulteriori misure "di salvaguardia".

Infine, l'Ue intende attivare, di concerto con altri produttori mondiali, il meccanismo di risoluzione delle controversie della Wto, che potrebbe portare a una condanna degli Usa e all'autorizzazione di ritorsioni contro gli americani da parte degli europei e degli altri produttori. La seconda lista pubblicata oggi riguarda queste eventuali future ritorsioni, che avrebbero non più solo carattere di riequilibrio, ma potrebbero essere "punitive", con dazi anche superiori al 25%.