Pubblicate liste Ue di prodotti da colpire contro dazi Usa

Bruxelles, 16 mar. - La Commissione europea ha pubblicato oggi sul suo sito (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156648.pd f ) la lista di prodotti importati dagli Usa in Europa che potrebbero essere colpiti da "misure di riequilibrio" nel caso in cui diventeranno effettivi i dazi sull'acciaio (al 25%) e sull'alluminio (al 10%) annunciati dal presidente Donald Trump per la prossima settimana (il 23 marzo). Pubblicata, inoltre, anche la lista dei prodotti di acciaio e alluminio che verrebbero colpiti da dazi anche più alti nel caso in cui l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) autorizzasse l'Ue a "ritorsioni" contro gli Usa dopo una decisione in tal senso nell'ambito della procedura di risoluzione delle controversie.

Per ora si tratta di liste, già concordate con gli Stati membri, che possono ancora essere modificate a seguito della consultazione con gli "stakeholder", ovvero i portatori d'interessi europei che potrebbero subire danni collaterali dalle misure Ue, come le società stabilite nell'Unione che producono componenti di prodotti americani.

In tutto, le esportazioni di prodotti d'acciaio e di alluminio dall'Ue agli Usa valgono 14 miliardi di euro, ma i dazi americani ne colpirebbero solo una parte, per un valore complessivo di 6,4 miliardi di euro (5,3 per l'acciaio e 1,1 per l'alluminio). L'Italia è il terzo paese esportatore dell'Unione, dietro Germania e Olanda.

La lista dei prodotti oggetto delle misure di riequilibrio (dazi europei fino al 25%), che sono state ampiamente anticipate dalla stampa, riguarda prodotti americani attentamente selezionati, dal burro di arachidi ai chicchi di mais in scatola, dal riso ai mirtilli rossi, dal whisky ai jeans, dalle magliette di cotone alle motociclette, dai motori per imbarcazioni alle barche a vela, oltre ai prodotti di acciaio. Le liste dovranno essere notificate alla Wto entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore dei dazi americani, ed entreranno in vigore 30 giorni dopo la notifica.

Come prima opzione, tuttavia, l'Ue continua a fare pressioni per cercare di convincere Trump ad escluderla dai "nemici" che minacciano la sicurezza nazionale, come ha fatto per Messico e Canada. L'ultima possibilità di risolvere la questione in questo modo sarà nelle mani della commissaria europea al Commercio, Cecilia Malmstroem, che andrà a incontrare il Segretario di Stato americano al Commercio, Wilbur Ross, la settimana prossima. (Segue)