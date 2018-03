"Condotta impropria" in Nike, lasciano presidente e vice -2

New York, 16 mar. - Stando alle indiscrezioni, Martin è stato costretto a lasciare l'azienda di cui non è più dipendente. Arrivato in Nike nel 1997, supervisionava varie attività, incluse quelle riguardanti la corsa, il basket e l'abbigliamento femminile. Edwards resterà invece nel gruppo fino ad agosto in qualità di consulente.

Secondo una fonte citata dal Wsj, entrambi i manager - cresciuti insieme all'interno del noto marchio sportivo - hanno protetto uomini sotto le loro dipendenze il cui comportamento nei confronti di colleghi donne e stranieri era offensivo.

"Stiamo ancora parlando con i membri del team per capire meglio dove dobbiamo apportare cambiamenti", ha scritto nel memo Edwards dicendo di avere sentito la voce di "dipendenti forti e coraggiosi".