"Condotta impropria" in Nike, lasciano presidente e vice

New York, 16 mar. - Nel giro di meno di 24 ore due top manager di Nike si sono dimessi. Il primo è stato Trevor Edwards, presidente e potenziale successore del Ceo; il secondo è stato Jayme Martin, vice presidente. Il loro addio è arrivato mentre è emerso che all'interno del colosso dell'abbigliamento sportivo sono montate lamentele per "condotte improprie" non meglio definite e che, stando all'azienda, non chiamano in causa direttamente Edwards. In base alle indiscrezioni del Wall Street Journal, invece, qualcuno si è lamentato del suo braccio destro.

In un memo interno letto per primo dal Wsj, Edwards ha spiegato ai dipendenti che nelle ultime settimane l'azienda è stata informata di azioni "che non riflettono i nostri valori fondamentali di inclusività, rispetto e capacità di sostegno". Nike ha aperto un'inchiesta sul sistema di funzionamento delle risorse umane e di come le lamentele vengono fatte. "E' stato un periodo molto difficile", ha dichiarato il 55enne Edwards, entrato in Nike nel 1992. (Segue...).