Riforme Ue, Macron a Merkel: roadmap "ambiziosa" entro giugno -2

Parigi, 16 mar. - "Si apre oggi una tappa importante, in cui ci sarà molto da fare riguardo alle decisioni a breve termine e dovremo progettare delle prospettive a medio e lungo termine per la nostra Europa, ciò che è ancora più indispensabile rispetto ad alcuni mesi fa", ha ribadito Macron nella conferenza stampa congiunta con Merkel all'Eliseo.

Macron ha insitito sulla "responsabilità estremamente importante" da parte di Berlino e Parigi "in un momento in cui le tensioni internazionali non cessano di aumentare", ed ha espresso di nuovo solidarietà alla Gran Bretagna per il caso Skripal: "Condanniamo questa ingerenza russa, giacché tutto porta a credere che sia stata proprio la Russia a portare a termine questo tentativo di omicidio".

Il Presidente francese ha concluso osservando come "per molti anni" l'Europa ha "atteso che la coppia franco-tedesca si facesse avanti e prendesse l'iniziativa: ora siamo pronti, e questa è la fase che ci attende": "E' indispensabile che si possa costruire insieme questa nuova ambizione, e questo sarà il nostro compito di qui a giugno sull'unione economica e monetaria, sulla politica migratoria, sulla difesa, sulla cultura e l'istruzione: proporremo una roadmap e ci metteremo l'energia necessaria".