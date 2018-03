Riforme Ue, Merkel a Parigi: Europa unita serve più che mai

Roma, 16 mar. - Per la cancelliera Angela Merkel "è più necessario che mai che l'Europa agisca in modo unito in una situazione geopolitica nella quale il multilateralismo è sotto pressione". Nel corso della conferenza stampa congiunta al termine del faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, la cancelliera tedesca, appena rieletta per un quarto mandato, ha detto di vole affiancare Parigi nel suo progetto di riforma europea: "Ho la volontà di riuscirci e credo che ce la faremo", ha detto la leader cristianodemocratica tedesca.

Uno degli obiettivi dell'incontro all'Eliseo tra Merkel e Macron era anche quello di preparare il prossimo vertice Ue, giovedì e venerdì prossimo a Bruxelles.