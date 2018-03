Usa, 2 musulmane fanno causa a polizia NY per le foto senza hijab

New York, 16 mar. - Due donne statunitensi musulmane hanno fatto causa al dipartimento di polizia di New York City perché costrette a togliersi il velo per le fotografie che vengono scattate dopo l'arresto. Arwa Aziz e Jamilla Clark, arrestate in circostanze differenti, sono state sostenute da Turning Point for Women and Families, un'organizzazione del Queens che si batte per le donne musulmane.

La polizia di New York ha imposto alle persone di togliere qualsiasi oggetto che copra la testa, le orecchie e il volto per le foto segnaletiche nel 2015.