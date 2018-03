Cisgiordania, auto palestinese su folla: morti 2 soldati israeliani

Gerusalemme, 16 mar. - Due soldati israeliani sono morti e almeno altri due sono rimasti feriti in Cisgiordania, in quello che l'esercito dello Stato ebraico ha descritto come un attentato con un'auto ariete compiuto da un palestinese. Lo riportano i media israeliani.

I quattro facevano parte di un gruppo investito nei pressi di un checkpoint israeliano ad Ovest di Jenin, Nord della Cisgiordania. L'esercito israeliano per il momento non ha confermato la morte dei soldati ma ha parlato di un attentato con un'auto ariete contro dei militari israeliani.

"Un terrorista palestinese ha investito dei soldati israeliani che si trovavano lungo una strada nei pressi della comunità (colonia ebraica) di Mevo Dotan", ha indicato l'esercito in un comunicato. Il conducente, ferito, è stato portato in ospedale dove è stato interrogato, ha aggiunto l'esercito senza fornire precisazioni.