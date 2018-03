Dazi riso, Confagri: bene azione Ue per blocco import selvaggio

Roma, 16 mar. - La Confagricoltura esprime "soddisfazione" per la decisione della commissione europea di avviare una indagine "per valutare le conseguenze delle esenzioni dei dazi per le importazioni di riso da Cambogia e Myanmar". Parte così "l'iter per l'attivazione della clausola di salvaguardia e la sospensione delle agevolazioni tariffarie, come richiesto dal governo italiano e fortemente sostenuto da tempo da Confagricoltura".

"Confidiamo - sottolinea l'organizzazione agricola - che l'indagine europea confermerà quanto abbiamo denunciato sui contraccolpi che le agevolazioni previste dal Sistema di preferenze tariffarie generalizzate (Spg) hanno determinato direttamente e indirettamente sui nostri produttori".

La quota di mercato "del riso semilavorato e lavorato detenuto dalla Cambogia è passata dall'8 al 41%. E sono già nove le varietà di Basmati importate dall'India, mentre si sta valutando l'allargamento di questa lista. L'effetto delle importazioni ha determinato un abbattimento del 40% della produzione e delle vendite di riso Indica a livello europeo negli ultimi cinque anni".

"Intanto - aggiunge Confagri - le quotazioni del prodotto nazionale, a seguito della concorrenza del prodotto importato nonchè dello squilibrio di mercato negli investimenti, sono crollate". Confagricoltura indica "due esempi riguardanti importanti varietà nostrane: il Carnaroli è passato da una quotazione di 687 euro a tonnellata nel 2015 a 288 euro di oggi; l'Arborio nel 2015 era quotato 677 euro, oggi al massimo ne vale 297".