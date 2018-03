Qualcomm: ex presidente cerca investitori per prenderne... -2

New York, 16 mar. - In base alle indiscrezioni dell'FT, SoftBank è stata contattata da Jacobs, che ha legami personali stretti con il fondatore della conglomerata giapponese (che controlla l'operatore telefonico americano Sprint e - tra gli altri - Uber).

A complicare politicamente una tale operazione è il fatto che SoftBank sia a capo di Vision Fund, un fondo da 100 miliardi di dollari concentrato sulla tecnologia e finanziato da fondi sovrani dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti oltre che da aziende come Apple (protagonista di una battaglia legale proprio con Qualcomm). Non solo. Il fatto che un buyout arrivi dall'estero potrebbe riaccendere il faro del Committee on Foreign Investment, il panel di esperti che ha inviato a Trump la raccomandazione di bloccare l'Opa ostile di Broadcom.

Una cosa è certa: avendo una quota pari a meno di un decimo dell'1% in Qualcomm, Jacobs ha bisogno di investitori disposti a lanciare un'offerta di oltre 100 miliardi di dollari. La capitalizzazione di Qualcomm è pari a 90 miliardi di dollari. Intanto, il Ceo di Intel ha detto di non essere interessato a Broadcom, non a caso: visto che le nozze con Qualcomm sono saltate, il gruppo di Singapore ma pronto a trasferirisi in Usa non è più visto come una minaccia alla sua supremazia nel comparto dei chip. Al Nasdaq, il titolo Qualcomm sale dell'1,5% a 60,78 dollari. Da inizio anno ha perso quasi il 5% e negli ultimi 12 mesi è salito del 5% circa.