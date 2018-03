Qualcomm: ex presidente cerca investitori per prenderne controllo

New York, 16 mar. - La telenovela per il controllo di Qualcomm non sembra destinata a finire. Dopo la rinuncia da parte di Broadcom ad acquisire il produttore americano di microprocessori per via dell'alt giunto dal presidente Donald Trump, che ha citato motivi di sicurezza nazionale, ora è l'ex presidente di Qualcomm ad essere alla ricerca di investitori con cui prendere il controllo dell'azienda fondata nel 1985 dal padre per poi effettuarne un delisting.

Stando al Financial Times, Paul Jacobs sta mettendo a punto quella che potrebbe essere una delle operazioni di buyout più grandi della storia. Secondo il Wall Street Journal, la sua iniziativa non avrà successo e lui rischia di essere estromesso una volta per tutte dall'azienda. Fino alla settimana scorsa Jacobs era presidente esecutivo di Qualcomm, ruolo assunto nel 2015 e a cui è stato costretto a dire addio sulla scia del disappunto degli investitori su come la partita da 142 miliardi di dollari con Broadcom è stata gestita. Dal 2005 al 2014 era stato Ceo del gruppo fondato dal padre Irwin.

Secondo l'FT, la decisione di Jacobs è maturata dopo essere stato declassato da presidente esecutivo a semplice membro del board del gruppo. I suoi piani sarebbero stati comunicati al cda, che dunque si trova alle prese con un nuovo grattacapo. Stando al Wsj, il cda si sta incontrando per decidere il futuro di Jacobs. (Segue)