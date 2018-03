Carceri, Possibile: inaccettabile bambini detenuti con madri

Roma, 16 mar. - "Resta inaccettabile sia l`idea che tre bambini siano costretti a restare a lungo in un luogo non adatto che ne ha già compromesso la serenità, sia l'ipotesi ventilata di allontanarli dalle loro mamme. Una soluzione ideale e più tollerabile per i bambini, figli di detenute appartenenti alle categorie svantaggiate, potrebbe essere costituita dal modello detentivo delle case famiglia protette, ma sostanzialmente rimasto inapplicato perché le disposizioni della legge non prevedono finanziamenti per la loro costituzione". Lo dichiara il deputato uscente di Possibile, Andrea Maestri, esponente di Liberi e Uguali, annunciando un'interrogazione al ministro della Giustizia sulla vicenda dei bambini detenuti nella sezione femminile del carcere di Torino.

"Già in passato - evidenzia Maestri - abbiamo denunciato l'inerzia del governo di fronte al grave fenomeno dei bambini detenuti insieme alle madri. Una realtà rilevata e diffusa dal Ministero della Giustizia che evidenziava che al 31 agosto 2017, negli istituti di detenzione, risultavano reclusi 60 bambini, 25 di italiane e 35 di mamme straniere. Chiediamo al ministro di intervenire per garantire ai tre bambini sistemazioni idonee e sicure nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo".