Amministrazione Trump contro la web tax voluta da... -2

New York, 16 mar. - Le parole di Mnuchin suonano come un avvertimento in vista del G20 previsto a Buenos Aires (Argentina) il 19 e 20 marzo. Il suo attacco diretto alla Ue c'è stato in risposta a un rapporto diffuso oggi dall'Ocse e dedicato alla tassazione digitale. Nel documento, vengono descritti i vari approcci dei legislatori nel mondo ma non include raccomandazioni specifiche. Per questo Mnuchin non poteva che fare riferimento a Bruxelles, da dove sono arrivate le proposte più concrete.

"Imporre pesi fiscali nuovi e ridondanti frenerà la crescita e alla fine lederebbe lavoratori e consumatori", ha aggiunto Mnuchin dicendo di "sostenere la cooperazione internazionale per risolvere sfide fiscali generali derivanti dall'economia moderna e per rendere più sostenibile il sistema fiscale internazionale".

La proposta Ue prevede che i gruppi tech siano tassati sui ricavi generati nel blocco dei 28 Paesi membri e non solo sui profitti, con un'aliquota vista spaziare dal 2% al 5%. Nel mirino ci sono aziende con un fatturato annuo globale superiore ai 750 milioni di euro o 924 milioni di dollari. Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna - i cinque Paesi Ue membri del G20 - stanno spingendo per una soluzione europea che funga da esempio per il resto del mondo. Affinché entri in vigore, la proposta deve essere approvata da tutti i Paesi Ue. Resta da vedere se quelli più piccoli come l'Irlanda e il Lussemburgo - che hanno offerto incentivi fiscali ai gruppi tech - si piegheranno al volere dei più grandi. In una bozza, la Commissione Ue ha fatto notare che l'aliquota effettiva per le imprese digitali nella Ue è stata in media del 9,5% contro quella del 23,3% pagata da gruppi tradizionali.