Amministrazione Trump contro la web tax voluta da Commissione Ue

New York, 16 mar. - E' di nuovo scontro tra Washington e Bruxelles. Già ai ferri corti per una serie di questioni che spaziano dalla privacy ai dazi fino all'accordo sul nucleare iraniano, Stati Uniti e Unione europea si ritrovano divisi anche sulla web tax.

All'indomani di indiscrezioni secondo cui la Commissione europea presenterà la settimana prossima una proposta legislativa pensata per tassare in modo equo le imprese digitali, il segretario americano al Tesoro non ha usato mezzi termini. In una nota, Steven Mnuchin ha detto che "gli Usa si oppongono con forza a proposte da parte di qualsiasi Paese per prendere di mira aziende digitali (come Airbnb, Facebook, Google, Twitter e Uber). Alcune di queste sono tra le aziende che più di tutte contribuiscono alla creazione di occupazione e alla crescita economica Usa". (Segue)