Siria, Mosca smentisce di aver bombardato la Ghouta orientale

Mosca, 16 mar. - L'aviazione russa non è intervenuta nella Ghouta orientale, dove circa 80 civili sono morti oggi a seguito dei bombardamenti sulle zone ribelli assediate, secondo l'Osservatorio siriano dei diritti umani (Osdh). Lo ha assicurato l'esercito russo.

"Le affermazioni dell'Osdh sui sedicenti bombardamenti russi sulla Ghouta orientale non sono che un 'fake+ di più", ha dichiarato il ministero della Difesa russo, citato dalle agenzie di stampa ufficiali. "L'aviazione russa non ha nessuna missione militare nella Ghouta orientale e non ne ha effettuata nessuna" nella regione, ha aggiunto.

Oggi nella Ghouta orientale, 76 abitanti sono stati uccisi, principalmente in dei raid sulle località di Saqba e Kfar Batna, secondo l'Osdh, che ha attribuito i bombardamenti all'aviazione russa.