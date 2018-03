Telecom, Antitrust: multa 4,8 milioni per pubblicità ingannevole

Roma, 16 mar. - Multa da quasi cinque milioni per Telecom Italia da parte dell'Antitrust per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica. Lo comunica l'authority dopo aver "sanzionato per pratica commerciale scorretta Telecom per un ammontare complessivo di 4,8 milioni".

Nelle campagne pubblicitarie sull'offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot tv), Telecom Italia, "a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare l'utilizzo integrale o esclusivo della fibra ottica o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni (in particolare i limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, le differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell'infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra)".