Dazi, Coldiretti: vendetta Ue su 328 mln export USA in Italia

Roma, 16 mar. - La vendetta dell`Unione Europea colpirebbe con l`aumento dei dazi 328 milioni di euro di esportazioni statunitensi annuali in Italia che riguardano principalmente manufatti in ferro, acciaio e ghisa per 235,3 milioni, barche a vela e a motore da diporto per 31,6 milioni e l`agroalimentare per 29,6 milioni. E` quanto emerge dall`analisi elaborata da Coldiretti sulla lista di prodotti Usa che verrebbero sottoposti a dazio in una prima fase secondo la Lista A pubblicata dalla Commissione Europea per individuare le contromisure da attuare quale rappresaglia agli annunciati dazi di Trump.

Nella black list varata dall`Unione Europea sulla quale applicare per prima i dazi ci sono anche - continua la Coldiretti - abiti (t-shirt, pantaloni, biancheria, scarpe) che l`Italia importa dagli Usa per 18,6 milioni di euro nel 2017, cosmetici (rossetti, ciprie, manicure) per 10,4 milioni di euro e le motociclette per 2,5 milioni di euro. La guerra commerciale con gli Stati Uniti - spiega la Coldiretti -rischia di scatenarsi dopo che nel 2017 le esportazioni Made in Italy hanno raggiunto nel 2017 il record storico a 40,5 miliardi, grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all`anno precedente.

Una brusca inversione di tendenza si era pero` avvertita a gennaio 2018 con un calo dell`1,4% delle esportazioni italiane in Usa. Gli Stati Uniti - sottolinea la Coldiretti - sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made in Italy fuori dall`Unione Europea con un impatto rilevante anche per l`agroalimentare. Tra i prodotti agroalimentari Usa colpiti dai dazi europei secondo l`ipotesi di lavoro della Commissione Europea ci sono - continua la Coldiretti - il bourbon whiskey con le importazioni in Italia che valgono 25 milioni di euro, i mirtilli per 2,5 milioni e il burro d`arachidi per 630mila euro mentre gli arrivi di succo d`arancia, riso, tabacco, sigari, granoturco dolce e riso soffiato riguardano importi ancora minori.

