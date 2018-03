Binetti (Udc): preoccupante la strana alleanza tra M5s e Lega

Roma, 16 mar. - "La più originale delle architetture istituzionali sta maturando in questi giorni nei corridoi di Camera e Senato: si intrecciano soluzioni creative con rigorosi calcoli numerici per verificare la fattibilità e la stabilità delle diverse proposte. Si vorrebbe una maggioranza che tenesse almeno per il tempo necessario a fare alcune riforme urgenti, a cominciare dalla legge elettorale, e una opposizione intelligente e non faziosa. La più preoccupante delle formule ideate è quella che vede insieme M5S e Lega, uniti da una possibile soluzione effimera, anche se grande effetto". Lo afferma Paola Binetti, Udc, eletta in Senato.

"Una gara - prosegue - a chi promette di più, a cominciare dal reddito di cittadinanza. E nello stesso tempo propone una serie di tagli alla spesa pubblica, concentrati sulla classe politica. La proposta ha una sua semplicità: togliere a chi ha, per esempio i vitalizi dei parlamentari, per dare a chi non ha, per esempio i giovani disoccupati. Su questa formula si potrebbe giocare la prossima legislatura, con la speranza di moltiplicare il consenso popolare e assicurarsi una vittoria ancora più significativa alle prossime elezioni".

"Ma la relazione tra causa, disoccupazione, ed effetto, riduzione dei livelli di povertà, non è così ovvia e scontata, perché - osserva - non è affatto ovvia la relazione che lega i vitalizi dei parlamentari ad una maggiore equità sociale. L'abolizione dei vitalizi prevede comunque la conversione dei contributi versati in una qualche formula pensionistica e la disoccupazione giovanile e non solo giovanile, non si risolve certamente con il reddito di cittadinanza. Occorre individuare nuovi profili di professionalità e soprattutto rilanciare la produttività, ricostruendo nuove filiere di distribuzione del reddito attraverso uno sviluppo economico di tipo strutturale. Ciò che veramente preoccupa è la superficialità delle soluzioni, pensate più ad effetto propagandistico che non come risposte concrete ed efficaci, a bisogni reali e pertanto, destinate a durare nel tempo".