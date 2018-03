Fratoianni: grazia a manager Thyssen? Non si può chiedere l'oblio

Roma, 16 mar. - "Sulla grazia richiesta da uno dei manager della Thyssen, ci affidiamo al Capo dello Stato che sono certo deciderà con saggezza, e nel rispetto delle leggi e del dolore di tante famiglie. Quello che non si può chiedere allo Stato italiano è l'oblio e il perdono per una strage, che occorre ricordare ancora come monito per il futuro". Lo ha affermato in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, esponente di Liberi e Uguali.

"E poi quello che non si può perdonare allo Stato Italiano - ha aggiunto - è il fatto che ci sono ancora dei responsabili di quella strage, che solo perché cittadini di un altro Paese Ue, sono ancora liberi nonostante la condanna".

"E questa è un'offesa alla memoria di quegli operai - ha concluso Fratoianni - colpevoli solo di lavorare e di essere sfruttati da manager miserabili e spregiudicati".