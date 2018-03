Wells Fargo: Giustizia Usa indagana anche sul Wealth Management

New York, 16 mar. - La giustizia americana ha ampliato l'inchiesta su Wells Fargo, passando al setaccio anche la divisione del wealth-management. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui il dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission vogliono fare luce non solo sulla divisione dedicata alle attività bancarie retail del gruppo - quelle al centro dello scandalo dei conti fantasma esploso nel 2016, ma anche sulle attività di wealth-management.

Stando alle indiscrezioni di stampa, nell'ultima settimana gli agenti dell'Fbi hanno interrogato i dipendenti del gruppo che lavorano nell'area Phoenix, in Arizona. L'indagine sul wealth-management, è una inchiesta diversa da quella interna avviata lo scorso da Wells Fargo su richiesta delle autorità americane.