Ciad, Unhcr: mancanza finanziamenti minaccia i rifugiati -5

Roma, 16 mar. - Anche la situazione sanitaria è critica. I livelli di malnutrizione sono già alti, specialmente tra i minori. La preoccupazione e il rischio reale è che la mancanza di cibo per l`intera popolazione nei prossimi mesi potrebbe avere conseguenze devastanti.

E` necessario poter disporre urgentemente di più cliniche mobili e va rafforzata le capacità dei centri sanitari locali di far fronte alle infezioni respiratorie, alla malaria e ad altre malattie. Anche se la situazione nel nordovest della Repubblica Centrafricana è attualmente tranquilla, rimane comunque altamente instabile e un numero maggiore di rifugiati potrebbe cercare salvezza in Ciad se si scatenano ulteriori ondate di violenza. Il governo del Ciad ha permesso ai rifugiati di entrare nel proprio territorio e trovare un riparo, anche se il confine è ufficialmente chiuso. In totale, sono circa 632.000 le persone affidate all`assistenza dell`UNHCR in Ciad, fortemente bisognose di sostegno internazionale.