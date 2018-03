Ciad, Unhcr: mancanza finanziamenti minaccia i rifugiati -2

Roma, 16 mar. - Nel dicembre 2017, i combattimenti tra gruppi armati nella Repubblica Centrafricana (CAR) nordoccidentale hanno costretto circa 65.000 persone nella città di Paoua e 5.000 a Markounda ad abbandonare le proprie case. Il protrarsi del clima di insicurezza ha costretto altri 22.180 civili a fuggire da persecuzioni e violenze nel vicino Ciad.

Questi rifugiati si sono stabiliti in oltre 40 villaggi e quattro campi attorno alla città di Goré, in un`area che ospita già 43.000 rifugiati centro-africani e 45.000 rimpatriati ciadiani provenienti dalla Repubblica Centrafricana. La loro protezione e il loro benessere è serio motivo di preoccupazione per l`UNHCR. Il Ciad meridionale, inclusa la città di Goré, è una delle zone più povere e sottosviluppate del paese, che attualmente sta affrontando una profonda crisi socio-economica.

(Segue)