Ciad, Unhcr: mancanza finanziamenti minaccia i rifugiati

Roma, 16 mar. - L`Altro Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è sempre più preoccupato per la situazione di migliaia di rifugiati centrafricani fuggiti nel Ciad meridionale a partire dalla fine dell`anno scorso: molti di loro non hanno cibo, riparo e accesso alle cure mediche.

Questo è il più grande afflusso verificatosi a partire dal 2014 e sta mettendo a dura prova la capacità delle agenzie umanitarie di rispondere alla crisi. L`ufficio dell`UNHCR necessita di circa 149 milioni di dollari USA quest`anno per rispondere alle urgenti esigenze della popolazione in Ciad, ma finora ha ricevuto solo il 2 per cento della somma necessaria. (Segue)