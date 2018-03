Magi (+Europa): Governo consenta a nave Open Arms di attraccare

Roma, 16 mar. - "A quanto apprendiamo dalla Open Arms, ieri al centro del Mediterraneo si sarebbe svolta una vera e propria battaglia navale che vedeva da una parte una nave di salvataggio della ong spagnola, con a bordo operatori umanitari e volontari e con 218 persone recuperate in mare, tra cui donne bambini e persino un neonato in condizioni gravi; dall'altro una motovedetta della Guardia costiera libica, con personale armato, intento a ostacolare le operazioni pretendendo il trasferimento sui loro mezzi dei salvati, per riportarli in Libia", lo dichiara in una nota il segretario di Radicali Italiani Riccardo Magi, promotore di +Europa eletto alla Camera dei deputati.

"Il tutto sarebbe avvenuto nelle acque internazionali e sotto la supervisione della guardia costiera italiana che è responsabile del coordinamento di quel tratto di mare. Oggi la nave, con decine e decine di persone sofferenti e traumatizzate, è ancora in attesa di conoscere il porto dove potrà attraccare: Malta ha accettato di farsi carico delle due persone che versano in condizioni più gravi, ma a Open Arms non è arrivata ancora l'indicazione del porto. Non è possibile restare a guardare mentre la situazione rischia di farsi di ora in ora più insostenibile. Chiediamo quindi al governo italiano e al ministero dell'Interno di farsi carico di queste persone prima che sia troppo tardi, per evitare tragedie come quella del ragazzo eritreo morto di fame subito dopo lo sbarco a Pozzallo. O siamo davvero arrivati alla chiusura dei porti?", conclude Magi.