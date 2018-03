Gentiloni: green economy è uno dei pilastri per la crescita

Roma, 16 mar. - "La green economy è uno dei pilastri fondamentali per il ruolo che può avere nell'assicurare crescita stabile e di qualità. Le ragioni sono globali ed evidentissime". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo a Trento al Green Week Festival 'L'economia green e la ripresa del Paese'.

"Credo che quasi all'insaputa di una parte della classe dirigente, non solo politica, penso ai media spesso, ci sia stato un salto di consapevolezza" sui temi ambientali "e su questo stato di consapevolezza bisogna investire. Se noi a questo salto di consapevolezza diamo degli strumenti potremmo vedere dei passi in avanti assolutamente straordinari e non dobbiamo sottovalutare la consapevolezza che c'è tra i nostri concittadini".

Gentiloni ha ricordato che "abbiamo una strategia energetica nazionale che si pone alcuni macro obiettivi ambiziosi perchè dire uscita totale dal carbone nel 2025 è un obiettivo ambizioso", "sfidante" ma "possibile". E poi "un'altra grande direttrice di sviluppo, investimento e lavoro che il governo mio e i governi precedenti hanno messo in campo è quello degli investimenti in industria 4.0, che sono investimenti di grandissimo rilivo, che stanno avendo una risposta dal mondo delle imprese assolutamente spettacolare".