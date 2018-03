P3, Verdini: squarcio di luce dopo anni di gogna mediatica

Roma, 16 mar. - "Dopo anni di gogna mediatica, di titoloni sparati in cui si è parlato con superficiali certezze giornalistiche di fantomatici tesoretti illegali, di miei presunti conti segreti all`estero, di ingenti somme depositate per pagare tangenti oscure a chissà chi, il tutto sotto la mefitica regia di un`associazione segreta tesa a destabilizzare lo Stato e le sue istituzioni, oggi il tribunale di Roma ha certificato la mia totale estraneità a un`imputazione gravissima e infamante". Lo afferma in una nota Denis Verdini, leader di Ala.

"Uno squarcio di luce alla fine - sottolinea - di un tunnel interminabile, che mi rende giustizia dopo le tante fantasiose falsità che hanno dolorosamente segnato la mia vita e quella della mia famiglia. Le 14mila pagine dell`inchiesta sulla cosiddetta P3, piene di intercettazioni, appostamenti, indagini accuratissime e dopo due anni di dibattimento, hanno portato a un risultato processuale inequivocabile: in questi anni io non ho tramato, ho solo fatto politica, cosa che per il momento non costituisce fortunatamente reato".

"Resta l`amarezza per la condanna a un presunto finanziamento illecito che - osserva Verdini - è stato invece esclusivamente utilizzato per pagare gli stipendi di un`azienda giornalistica. Ma ritengo importante che i giudici di Roma abbiano ristabilito la verità sull`accusa più grave: è un primo passo che confido possa gettare una luce diversa anche sugli altri procedimenti che mi riguardano, di fronte ai quali mi sono sempre posto con la fiducia che alla fine la verità processuale coincida con la realtà dei fatti", conclude.