Unhcr, congolesi in fuga da atroci violenze verso l`Uganda -6

Roma, 16 mar. - L`UNHCR sta inoltre collaborando con i partner umanitari per salvare vite umane dopo che un`epidemia di colera ha ucciso almeno 32 rifugiati. Dallo scoppio dell`epidemia a febbraio il numero di casi segnalati è significativamente diminuito da 668 a 160.

L`appello a finanziare il Piano di risposta per l`Uganda, che ammonterebbe a circa 180 milioni di dollari USA, è stato per lo più inascoltato e questo limita molto la capacità delle organizzazioni umanitarie di fornire aiuti e assistenza di base. Dei 118,3 milioni di dollari USA richiesti dall`UNHCR in occasione dell`appello lanciato, solo il 3% è stato ricevuto ad oggi. I bisogni umanitari rimangono elevati, compresi cibo, acqua, una sistemazione e l`assistenza sanitaria.