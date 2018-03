Versace abbandona le pellicce, stop dal 2019

Milano, 16 mar. - Versace non includerà pellicce nelle sue produzioni a partire dal 2019. Lo ufficializza la maison in una nota. "Pellicce? Ne ho abbastanza. Non voglio uccidere animali per fare moda", aveva detto il direttore artistico Donatella Versace.

Questa decisione - si legge - è parte di un progetto più ampio incentrato sulle iniziative di sostenibilità di Versace, volte a un approccio più consapevole e attento all`ambiente.

"I prodotti in pelliccia - spiega il Ceo Jonathan Akeroyd - rappresentano solo una parte minoritaria dell`offerta di Versace. Questa decisione è un tassello di un più ampio programma di innovazione sostenibile per Versace, che include non solo un forte impegno a collaborare con tutta la nostra filiera, ma anche un profondo cambiamento culturale del quale beneficeranno tutti i dipendenti".