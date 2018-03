Macedonia, premier accusa Presidente di violare Costituzione -2

Skopje, 16 mar. - In base alla legge la minoranza albanese potrà utilizzare la propria lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, mentre fino ad oggi era riconosciuta dalle istituzioni solo in quelle zone in cui la comunità costituisce la maggioranza della popolazione.

Ivanov aveva già opposto il suo veto alla legge nello scorso gennaio, ma la seconda approvazione da parte del Parlamento lo obbliga secondo la Costituzione a ratificare il provvedimento; tuttavia il Presidente considera che la legge mette a rischio "l'unità, la sovranità e l'integrità" del Paese, a maggioranza slava.