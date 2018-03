Londra apre inchiesta per omicidio su morte esule russo Glushkov

Londra, 16 mar. - La polizia britannica ha annunciato l'apertura di una inchiesta per omicidio sulla morte dell'esule russo Nikolai Glushkov, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lunedì nel suo appartamento londinese.

"Una inchiesta per omicidio è stata aperta a seguito dei risultati dell'autopsia", ha reso noto Scotland Yard in un comunicato in cui precisa che l'inchiesta è stata affidata alla polizia anti-terrorismo.

Gli inquirenti hanno precisato che in questa fase escludono "collegamenti" con l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal.